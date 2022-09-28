Boyabat'ta çiftçilerin çeltik hasadı devam ediyor

Boyabat ilçesinde Kaymakam Enver Yılmaz, çeltik hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti.

Kaymakam Yılmaz, Belediye Başkanı Hüseyin Coşar ve diğer ilgililer, Şıhlı köyünde hasat yapan çiftçilere ziyarette bulundu.

Çiftçilere hayırlı hasat ve bol kazanç dileyen Yılmaz, çeltiğin ilçeleri için vazgeçilmez bir tarım ürünü olduğunu söyledi.

İlçede dönüm başına 700-800 kilogram civarında çeltik üretimi yapıldığını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Çeltik fiyatımız Cumhurbaşkanımız tarafından 15 lira olarak açıklandı. Çiftçilerimiz bir senelik alın terinin karşılığını alacaklar inşallah. Allah hepsine bol kazançlar versin. Güzel bir sezon geçirdiğimize inanıyorum. İnşallah ilerleyen yıllarda daha iyi çalışmalar yürüteceğimizi düşünüyorum. Bol kazançlı ve bereketli bir yıl olmasını temenni ediyorum."