Boyabat ilçesinde Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Sinop'un Boyabat ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Boyabat Kaymakam Vekili Hasan Hüsnü Türker ve diğer ilgililerin katıldığı denetimde, sürücülere uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verildi.

Kaymakam Türker, gazetecilere, vatandaşların bu süreçte önceliklerinin maske, sosyal mesafe ve temizlik olması gerektiğini söyledi.

Denetimlerinin devam edeceğini vurgulayan Türker, "Salgına devlet vatandaş iş birliği içinde kurallara titizlikle uyarak son vereceğiz. Şunu unutmayın ki sağlıklı olduğunuz müddetçe çalışabilirsiniz. 'Bana bir şey olmaz' demeyin. Tedbir almayan herkes hasta olabilir." dedi.