MHP'nin "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programı - Son Dakika
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MHP'nin "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programı

10.09.2022 16:58
MHP'nin "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programı

Boyabat ilçesinde MHP tarafından "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" temalı program düzenlendi.

Boyabat ilçesinde MHP tarafından "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" temalı program düzenlendi.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra küresel oyunları bozacak şekilde MHP'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek Türk milletinin geleceği için yeni bir perde açtığını söyledi.

Cumhurbaşkanının yalnızlaştırabilmesi ve Cumhur İttifakı'nın dağıtılması için oyunlar oynandığını belirten Bulut, "Bu oyunları bozmak ve bunları vatandaşlara anlatmak için sahadayız. Karşımızdaki oluşum, MHP lideri Devlet Bahçeli ile Anadolu insanının arasındaki bağı koparmak maksadıyla kapı kapı dolaşarak ilmek ilmek işlemeye çalıştı. Kendi güdümlerinde bir MHP oluşturma fikirlerini başaramadılar." dedi.

MHP MYK Üyesi Davut Haskırış da Cumhur İttifakı'nın devamı için güçlü bir MHP'ye ihtiyaç olduğunu ifade etti.

MHP Sinop İl Başkanı Hikmet Çınar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin iç ve dış mihraklara karşı ittifak yaparak bugünkü duruma gelmelerini sağladığını kaydetti.

Programa Boyabat Belediye Başkanı Hüseyin Coşar, MHP MYK üyeleri Yüksel Aydın ve Murat Kotra, AK Parti Boyabat İlçe Başkanı Mustafa Yaylaoğlu ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Hisarcık, Boyabat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP'nin 'Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' programı - Son Dakika

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