Boyabat ilçesinde toplu taşıma araçları denetlendi - Son Dakika

Boyabat ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları denetlendi.

Kaymakam Mehmet Nuri Çetin'in de katıldığı denetimlerde sürücülere uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verildi.

Çetin, denetimlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimler sırasında herhangi bir olumsuzluk görmediklerini söyledi.

Sürücülere hassasiyetleri için teşekkür eden Çetin, "Araçlarının bakımları ve dezenfektelerini rutin şekilde yaptırıyorlar. İlçemizdeki toplu taşım araçlarının sürücülerinde herhangi bir Kovid-19 vakası görülmemesi de bunun sonucudur." dedi.

Dezenfektesi ve kontrolleri yapılan araçların sürücülerine Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İrfan Erbaş tarafından da denetlenmiştir belgesi verildi.