Boyabat ilçesinde "Trafik Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi - Son Dakika

Boyabat ilçesinde "Trafik Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Boyabat ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Trafik Haftası" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Boyabat ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Trafik Haftası" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf araç sürücülerini bilgilendirdi. Ayrıca sürücülere üzerinde "Yayalar kırmızı çizimizdir" yazılı araç kokusu ve broşür dağıtıldı. Etkinliğe katılan Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, durdurulan araçların sürücüleri ile bir süre sohbet ederek, uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi. ???????

Son Dakika

Mescid-i Aksa'da vahşet veren olay: Filistinlileri önce arabasıyla ezdi, sonra ateş etti

Karius'un eski aşkı paylaştığı üstsüz fotoğrafla Instagram'ı salladı

Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı

Sedat Peker'den çok konuşulacak yeni bir iddia daha: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi

"Acun Ilıcalı bana iş vermedi" diyerek intihar girişiminde bulunan Ceyda Ersoy: Geçmiş olsun mesajı dahi göndermedi

Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen?

Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine: Çocukların büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki gönderme, Sedat Peker'i çıldırttı!