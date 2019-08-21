Boyabat Kasaplar Çarşısı restorasyon çalışmaları tamamlandı

Boyabat ilçesinde Kasaplar Çarşısı'nda yürütülen restorasyon çalışmaları sona erdi.

Orta Çarşı'nın turizme kazandırılması kapsamında Kasaplar Çarşısı'nda başlatılan ve 20 ay süren restorasyon çalışmaları tamamlandı.



Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı'nın başkanlığını yaptığı ihale komisyonu, Kasaplar Çarşısı'nda açık artırma usulüyle 19 dükkanın kiraya verme ihalesini gerçekleştirdi.

Çakıcı, dükkanların kiraya verme ihalesini şeffaf bir ortamda gerçekleştirdiklerini söyledoi.

Boyabat'ın kalbini ve kimliğini oluşturan bir değere sahip çıktıkları için mutlu ve gururlu olduğunu vurgulayan Çakıcı, "Arasta tipindeki Orta Çarşımız, Türkiye'deki örnek çarşılardan birkaçı içindedir. Orta Çarşı'nın kalbi de Kasaplar Çarşımızdır. İnşallah Orta Çarşımızın ihalesini de bu yılın sonunda yapıp 2-3 yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz. Ziraat Bankası ve diğer riskli alanların yıkılmasıyla inşallah Boyabat, Türkiye'ye değer katan bir cazibe merkezi haline gelecektir." dedi.

Çakıcı, Boyabat'ın Safranbolu, Beypazarı ve kamuoyunda adı geçen çoğu turizm merkezinden daha önemli tarihi miraslara sahip olduğununa dikkati çekerek, "Boyabat'ın tarihi ve kültür miraslarını koruyup turizme kazandırdığımızda ilçemiz Türkiye'mizin önemli bir turizm merkezi olacaktır. Bu kültür mirasımıza hep birlikte sahip çıkacağız." ifadesini kullandı.

İki gün sonra 3. Domates Festivali yapılacağını anlatan Çakıcı, şunları kaydetti:

"Bu festivali üreticilerimizi onurlandırmak için amatör bir ruhla ve onlara sahip çıkma anlamında yapıyoruz. 107 üreticimiz yarışmaya katılmak için başvurdu. Tüm üreticilerimize teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımızı festivale bekliyoruz. Bazıları, 'Neden çeltik festivali değil de domates festivali' diyor. Bugüne kadar ilçemizde bize ait bir çeltik markamız, çeşidimiz yoktu. İki yıl önce Boyabatkalesi çeltik çeşidini tescil ettirdik. İleriki yıllarda Boyabatkalesi çeltiği 15-20 bin dönümlerde ekildiğinde çeltik festivalini en iyi şekilde yapacağız."

Çakıcı, Orta Çarşı'nın canlandırılmasında kendilerine destek veren AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Kaymakam Fatih Aksoy, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları, ihale komisyonu üyeleri, müteahhit firma yetkilileri, proje çizim mimarları ve teknik heyete teşekkür etti.