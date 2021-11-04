Boyabat Kaymakamlığı ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü - Son Dakika

Boyabat ilçesinde, Kaymakamlık ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan hükümlülerin kamu hizmeti cezalarının yerine getirilmesine ilişkin protokol imzalandı.

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