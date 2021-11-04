Boyabat Kaymakamlığı ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü - Son Dakika

Boyabat ilçesinde, Kaymakamlık ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan hükümlülerin kamu hizmeti cezalarının yerine getirilmesine ilişkin protokol imzalandı.
Kaymakam Enver Yılmaz'ın makamında gerçekleştirilen programda Yılmaz ile Denetimli Serbestlik Savcısı Serkan Karakoç arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Protokol gereğince denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan hükümlüler, kamu kurumlarında çalışarak cezalarını tamamlayacak.
Kaynak: AA
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