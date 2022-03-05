Boyabat Marangozlar ve İnşaatçılar Odası Başkanlığına yeniden Yükselecek seçildi - Son Dakika
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Boyabat Marangozlar ve İnşaatçılar Odası Başkanlığına yeniden Yükselecek seçildi

05.03.2022 18:58
Boyabat Marangozlar ve İnşaatçılar Odası Başkanlığına yeniden Yükselecek seçildi

Boyabat Marangozlar ve İnşaatçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına Murat Yükselecek yeniden getirildi.

Boyabat Marangozlar ve İnşaatçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına Murat Yükselecek yeniden getirildi.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde yapılan ve divan başkanlığını Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan'ın yaptığı genel kurulda faaliyet ve gelir gider raporları okundu.

Daha sonra yapılan ve 12 yıldır başkanlık görevinde bulunan Yükselecek, tek aday olarak katıldığı seçimde kullanılan 73 oyun tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Yükselecek, kendisine duyulan güven için teşekkür ederek, daha güzel hizmetler için omuz omuza birlik ve beraberce başarılı işlere imza atacaklarını söyledi.

Marangozlar sitesi için 2013 yılında girişimlere başladığını belirten Yükselecek, "Geçen yıl temelini attığımız ve inşaatı devam eden marangozlar sitemizdeki dükkanlarımıza taşındığımız zaman mutluluğumuz daha da artacaktır." dedi.

Kongreye AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Yaylaoğlu, İYİ Parti İlçe Başkanı Mithat Mor, Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yüksel katıldı.

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Esnaf ve Sanatkarlar, 15 Temmuz, Boyabat, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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