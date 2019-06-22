Boyabat Nüfus Müdürlüğünden mobil hizmet
5 dakika önce
Boyabat Nüfus Müdürlüğü, Kaymakamlığının başlattığı "Bizim Projemiz" kapsamında engelleri vatandaşlara mobil hizmet veriyor.
Boyabat
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:36 Kaynak: AA
Nüfus Müdürlüğü, Kaymakamlığının başlattığı "Bizim Projemiz" kapsamında engelleri vatandaşlara mobil hizmet veriyor.
Kaymakamlığın başlattığı Bizim Projemiz kapsamında çalışmalar yapan Boyabat Nüfus Müdürlüğü, engelli vatandaşların evine giderek hizmet veriyor.
Proje ile engelli vatandaşlara yeni kimlik kartı verilmesi hizmeti, gezici hizmet terminalleriyle yerinde yapılarak hizmet vatandaşın ayağına götürülüyor.
Yetkililer, mobil hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşların yakınlarının Boyabat İlçe Nüfus Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerektiğini belirtti.
KDK'dan "emekli maaşında haciz kesintisi yapılamaz" kararı
40 yıllık fırıncı ekmek fiyatını 75 kuruşa çekti
İstanbul'da okullarda seçim sandıkları kuruldu
Yarın İstanbul'un kaderi belirlenecek! İşte rakamlarla 23 Haziran seçimi