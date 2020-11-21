Boyabat Sanayi Sitesi önündeki kavşakta sinyalizasyon sistemi - Son Dakika

Boyabat'ta Sanayi Sitesi önünde bulunan kavşakta sinyalizasyon sistemine geçildi.

Boyabat Sanayi Sitesi önünde bulunan ve çok sayıda kazanın meydana geldiği kavşakla ilgili hazırlanan rapor sonucunda yapılan çalışmalar tamamlandı.

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan sinyalizasyon çalışması bitirilerek aktif hale getirildi.

İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, yaptığı açıklamada, bundan sonra kavşakta kaza haberlerinin duyulmayacağını belirterek, "Elbetteki sürücü ve yayalarımız trafik ışıklarına uyarak hareket edeceklerdir. Sinyalizasyon sisteminin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.