Boyabat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına yeniden Erbaş seçildi - Son Dakika

Boyabat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına yeniden İrfan Erbaş getirildi.

İlçe merkezindeki bir otelin düğün salonunda düzenlenen genel kurulda divan başkanlığını Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yüksel yaptı.

Yönetim kurulu faaliyet ve denetim kurulu raporunun okunmasının ardından bilanço, gelir ve gider hesapları açıklanarak ibra edildi.

Tek aday olarak seçime katılan mevcut başkan Erbaş, kullanılan 102 oydan geçerli olan 100'ünün tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Erbaş, 12 senedir başkanlık görevinde bulunduğunu belirterek, "Sizlerle yürümeye devam edeceğim, sizleri yalnız bırakmayacağım. Beni buraya getiren, şu an ahirette olan bir önceki başkanımız Mustafa Özvatan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Beni oda başkanlığına layık gören değerli arkadaşlarım, kapım ve telefonum sizlere 24 saat açık. Genel kurulumuz tüm üyelerimize hayırlı, uğurlu olsun." dedi.