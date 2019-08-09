Boyabat Stadı Türkiye Kupası ve BAL'a hazırlanıyor
1 saat önce
Boyabat Daylı Stadında Bölgesel Amatör Lig(BAL) ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları öncesi hazırlıklar devam ediyor.
Boyabat Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:59 Kaynak: İHA
Daylı Stadında Bölgesel Amatör Lig(BAL) ve Ziraat Türkiye Kupası
müsabakaları öncesi hazırlıklar devam ediyor.
Önümüzdeki dönemde BAL ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak olan Boyabat Daylı Stadı büyük müsabakalara hazır hale getiriliyor. Sinop
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İl Müdürlüğü çalışanları tarafından tribünlerde kriterlere uygun bazı değişiklikler yapılırken, saha içi ve soyunma odalarında da çevre düzenlemesi gerçekleştiriliyor.
Stadyumdaki çalışmaların son aşamaya geldiğini aktaran yetkililer, müsabakalara kadar stadın hazır hale geleceğini ifade ettiler. - SİNOP
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