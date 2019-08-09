Son Dakika Haberleri: Boyabat Stadı Türkiye Kupası ve BAL'a hazırlanıyor
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Boyabat Stadı Türkiye Kupası ve BAL'a hazırlanıyor

1 saat önce

Boyabat Daylı Stadında Bölgesel Amatör Lig(BAL) ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları öncesi hazırlıklar devam ediyor.

Boyabat Stadı Türkiye Kupası ve BAL'a hazırlanıyor, System.String[]
Boyabat Daylı Stadında Bölgesel Amatör Lig(BAL) ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları öncesi hazırlıklar devam ediyor.

Önümüzdeki dönemde BAL ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak olan Boyabat Daylı Stadı büyük müsabakalara hazır hale getiriliyor. Sinop Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü çalışanları tarafından tribünlerde kriterlere uygun bazı değişiklikler yapılırken, saha içi ve soyunma odalarında da çevre düzenlemesi gerçekleştiriliyor.

Stadyumdaki çalışmaların son aşamaya geldiğini aktaran yetkililer, müsabakalara kadar stadın hazır hale geleceğini ifade ettiler. - SİNOP
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Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:59 Kaynak: İHA
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