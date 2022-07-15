Boyabat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
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Boyabat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15.07.2022 15:10

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Belediye Başkanı Hüseyin Coşar ve protokolün katılımıyla düzenlenen program İlçe Müftüsü Mehmet Evirgentürk'ün yemek duası okuması İlçe Kaymakamı Enver Yılmaz'ın konuşması Boyabat Şehitliğinde düzenlenen tören İstiklal Marşı'nın okunması ve dua edilmesi Şehit kabrinde Kur'an-ı...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Belediye Başkanı Hüseyin Coşar ve protokolün katılımıyla düzenlenen program

İlçe Müftüsü Mehmet Evirgentürk'ün yemek duası okuması

İlçe Kaymakamı Enver Yılmaz'ın konuşması

Boyabat Şehitliğinde düzenlenen tören

İstiklal Marşı'nın okunması ve dua edilmesi

Şehit kabrinde Kur'an-ı Kerim okunuşu

Beyazıt Camisinde düzenlenen mevlit SİNOP - Boyabat ilçesinde15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolasıyla çeşitli programlar düzenlendi.

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Kaynak: AA

Hüseyin Coşar, Demokrasi, Boyabat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boyabat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Boyabat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
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