GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Belediye Başkanı Hüseyin Coşar ve protokolün katılımıyla düzenlenen program
İlçe Müftüsü Mehmet Evirgentürk'ün yemek duası okuması
İlçe Kaymakamı Enver Yılmaz'ın konuşması
Boyabat Şehitliğinde düzenlenen tören
İstiklal Marşı'nın okunması ve dua edilmesi
Şehit kabrinde Kur'an-ı Kerim okunuşu
Beyazıt Camisinde düzenlenen mevlit SİNOP - Boyabat ilçesinde15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolasıyla çeşitli programlar düzenlendi.
Son Dakika › Güncel › Boyabat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika