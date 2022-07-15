Son dakika haber... 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne ziyaretçi akını: 'Şehit olmak bize nasip olmadı'

Kaynak: AA

Hüseyin Coşar, Demokrasi, Boyabat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Boyabat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

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