Boyabat'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Boyabat ilçesinde tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.

Jandarma Astsubay Çavuş Hüseyin Güneş, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarih boyunca bağımsız yaşadığını söyledi.

Gazilere ülkeye hizmetlerinden ötürü minnettar olduklarını vurgulayan Güneş, şöyle konuştu:

"Bu uğurda Anadolu'da, Kore'de, Kıbrıs'ta canlarını hiçe sayarak vatan, millet, bayrak aşkıyla tarihinde birçok savaşa girerek yüzünün akıyla çıkmıştır. Türk milleti azmi, iradesi ve kudretiyle hainlere her zaman diz çöktürmüş ve hüsrana uğratmıştır. Bu hainler 15 Temmuz'da da hain darbe girişimiyle karanlık yüzlerini ortaya çıkarmış, yüce Türk milletinin ferasetiyle bozguna uğramışlardır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere bu vatan için toprağa düşmüş şehitlerimizin, ebediyete intikal etmiş ve hayatta olup bizi onurlandıran kahraman gazilerimizin huzurunda saygıyla eğilerek şükranlarımı sunuyorum."

Törene Kaymakam Fatih Aksoy, Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Murat Keskin ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.