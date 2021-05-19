Boyabat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Boyabat ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolasıyla tören düzenlendi.
Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 102. yıl dönümünde ilçede Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende Boyabat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, Belediye Başkan Vekili Mustafa Sönmez, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, Askerlik Şubesi Başkanı Özkan Pekkan ve diğer ilgililer katıldılar.
Kaynak: AA
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