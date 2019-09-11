Son Dakika Haberleri: Boyabat'ta 2019 yılı çeltik hasadı başladı
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Boyabat'ta 2019 yılı çeltik hasadı başladı

20 dakika önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde 2019 yılı çeltik hasadı başladı.

Boyabat'ta 2019 yılı çeltik hasadı başladı, System.String[]

Sinop'un Boyabat ilçesinde 2019 yılı çeltik hasadı başladı.

Bağlıca köyünde Boyabatkalesi çeltik çeşidinin hasadı dolayısıyla Kaymakam Fatih Aksoy'un da katılımıyla tören düzenlendi.

Aksoy, Boyabatkalesi çeltik çeşidinin ilçenin iklim koşullarına uyumlu, verimi yüksek ve bakımının daha kolay olduğunu söyledi.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünden Dr. Halil Sürek'in 2017 yılındaki çalışmalarıyla Boyabatkalesi adıyla çeltik sertifikası aldıklarını anlatan Aksoy, "Geçen yıl başladığımız çeltiğimizin ekimini bu yıl 285 dekar alanda yaptık. Çeltiğimizin boyu, dane yapısı, randımanı ve diğer özelliklerini çiftçilerimizle gözlemliyoruz. Boyabatkalesi çeltiğimizin en önemli özelliği, boyunun kısa oluşu, rüzgar ve diğer etkenlere karşı yatmaya, hastalıklara karşı dirençli oluşu, çok fazla gübre ve ilaca ihtiyacı olmamasıdır." dedi.

Dekarda ortalama bin kilogram verim elde edilmesinin hedeflendiğini dile getiren Aksoy, bu nedenle tüm çiftçilere Boyabatkalesi çeltik çeşidimizi önerdiklerini kaydetti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta da Bafra ve çevre ilçelerden Boyabatkalesi çeltik çeşidi ekimi için tohumlu çeltik talebi geldiğine işaret ederek, bunun kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Çeltik hasat törenine İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Murat Keskin ile çeltik üreticileri katıldı.

Fatih Aksoy, Boyabat, Çeltik, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:00 Kaynak: AA
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