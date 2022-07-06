Boyabat'ta 25 ünite kan bağışında bulunan kişi madalya ile ödüllendirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Boyabat'ta 25 ünite kan bağışında bulunan kişi madalya ile ödüllendirildi

06.07.2022 15:08
Boyabat'ta 25 ünite kan bağışında bulunan kişi madalya ile ödüllendirildi

Boyabat ilçesinde 25 ünite kan bağışında bulunan kişiye gümüş madalya verildi.

Boyabat ilçesinde 25 ünite kan bağışında bulunan kişiye gümüş madalya verildi.

Türk Kızılay Boyabat Şube Başkanı Ercan Alakuş, gazetecilere, Şükrü Doyum'un bugüne kadar 25 ünite kan bağışı yaptığını söyledi.

Kendisini örnek davranışından ötürü tebrik ederek madalyasını takdim eden Alakuş, "Türkiye genelinde olduğu gibi ilçemizde de duyarlı vatandaşlarımız, şifa bekleyen hastalarımıza kan vermek suretiyle hayırlı bir hizmette bulunuyor. Şükrü Doyum kardeşimiz de bu hayırlı hizmeti verenlerden biri. Bugüne kadar 25 ünite kan vermiş. Bu örnek davranışından dolayı kendisini kutlamaktan ayrıca mutluluk ve gurur duyuyorum." dedi.

Doyum da Türk Kızılaya teşekkür ederek, vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

YORUMLAR
500
Hakkari'de vekaletle kurban bağışı devam ediyor Hakkari'de vekaletle kurban bağışı devam ediyor 358 aileye bayramlık dağıtıldı 358 aileye bayramlık dağıtıldı
Kaynak: AA

Kızılay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boyabat'ta 25 ünite kan bağışında bulunan kişi madalya ile ödüllendirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:04 Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet anları! Doktoru silahla yaralayan şahıs, aynı silahla intihar etti
15:03 Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a ayak basıyor! Jackson Muleka, bu akşam 19.15'te gelecek
14:54 Fenerbahçe'den yeni arma açıklaması! Medya kuruluşlarından 5 yıldızlı armanın kullanılması istendi
14:53 Yabancı diplomatlarla görüşmelerinin izne bağlanmasına "çürümüşlük" diyen İmamoğlu'na Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu cehalettir
14:37 Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirileriyle gündem olan Tevfik Göksu, İBB'den yardım istedi!
14:29 Stranger Things'in başrolü David Harbour final sezonu için 32 kilo verdi! Sırrını soranlara "yemek yememek" cevabını verdi
14:17 Nisan ayında evlenen oyuncu Selahattin Paşalı baba oldu: Ailemize hoş geldin Pera'm
14:11 İşte doğanın mucizesi! Yapraklar arasında kamufle olan canlıyı hiç kimse fark edemiyor
13:55 İngiltere'nin kalbinde Müslüman çocuklara okulda domuz eti yedirdiler! Aileler çılgına döndü
13:48 Futbolcular Birliği'nden Türk kulüpleriyle anlaşacak oyunculara şaşırtan uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 15:14:14. #1.12#
SON DAKİKA: Boyabat'ta 25 ünite kan bağışında bulunan kişi madalya ile ödüllendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement