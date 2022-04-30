Boyabat'ta 3 dekar alanda Antep fıstığı fidanları dikildi - Son Dakika
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Boyabat'ta 3 dekar alanda Antep fıstığı fidanları dikildi

30.04.2022 11:24
Boyabat'ta 3 dekar alanda Antep fıstığı fidanları dikildi

Boyabat ilçesinde Kaymakamlık ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla "Antep fıstığı" fidanları toprakla buluşturuldu.

Boyabat ilçesinde Kaymakamlık ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla "Antep fıstığı" fidanları toprakla buluşturuldu.

Boyabat Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Ürün Çeşitliliğini Artırma Projesi" kapsamında yabani sakız ağaçlarının bulunduğu Kuzören ve Daylı köyü mevkisindeki 3 dekar alanda Antep fıstığı fidanı dikimi gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, demonstrasyon alanlarında teknik ekiplerince Antep fıstığı dikildiğini belirterek, "Sonbahar döneminde de 2 dekarlık alana aynı fidanlardan dikmeyi planladık. Ekiplerimiz, fidanların bakımı ve gerekirse sulama çalışmalarıyla gelişimlerini takip edecekler."

Asta, haziran ayında da menengiç ağaçlarına Antep fıstığı aşılaması yapılacağını kaydetti.

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Gaziantep, Hisarcık, Boyabat, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boyabat'ta 3 dekar alanda Antep fıstığı fidanları dikildi - Son Dakika


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