Boyabat'ta "3. Domates Festivali" düzenlendi

Sinop'un Boyabat ilçesinde "3. Boyabat Domatesi Festivali" düzenlendi.

İlçe Kaymakamı Fatih Aksoy, Boyabat Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kemaldede Camisi yanındaki alanda gerçekleştirilen festivalde yaptığı konuşmada, etkinlikle üreticilere motivasyon kazandırıldığını söyledi.

Markalaşma sürecinin 2017 yılında başladığını belirten Aksoy, "Markalaşma sürecinde emeği geçen İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Murat Usta'ya ve eski Gazideretabaklı köyü muhtarı Hüseyin Özcan'a çok teşekkür ediyorum. Elbette ki en büyük teşekkür de domates üreten köylülerimiz ve çiftçilerimizedir. 150 yıldır bu tohuma sahip çıkmasaydınız, ekmeseydiniz, dikmeseydiniz bu domateslerden söz edemezdik, bu festivali yapamazdık." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Şefik Çakıcı da 120 çiftçinin en güzel domatesi yetiştirmek için yarışmasının gurur verici olduğunu dile getirdi.

Domateslerin güçlü ve bağımsız bir Türkiye için üretildiğini vurgulayan Çakıcı, şöyle konuştu:

"Bana, 'Neden pirinç yetiştiren bir ilçede pirinç festivali yapmıyorsunuz?' diye soruyorlar. Ben 20 yıl çeltiğin içinde yetiştim. Biz bu zamana kadar Osmancık pirincini yetiştiriyorduk. Artık tescil edilmiş olan Boyabatkalesi çeltik çeşidimiz var. Her yıl artarak daha geniş alanlarda ekimi yapılıyor. İnşallah ilerleyen yıllarda 15-20 bin dönüm Boyabatkalesi pirincimiz ekildiğinde pirinç festivali de yapacağız."

Festivalde düzenlenen domates yeme yarışmasında 1 kilogram domatesi ilk bitiren Kemal Çadırcıbaşı birinci oldu.

"En güzel domates" yarışmasında ise aroma ve tat kategorisinde İhsan Tabaklı, şekil ve renk kategorisinde Cemil Zehir, ağırlık kategorisinde de Muhittin Pektaş birinciliği elde etti.

Festivale Saraydüzü Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Bekir Yücel Tanrıkulu, AK Parti İlçe Başkanı Ferhat Yıldız, daire amirleri, domates üreticileri ve vatandaşlar katıldı.