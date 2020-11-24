Boyabat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Sinop'un Boyabat ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen törenle kutlandı. Kaymakamlık önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, burada yaptığı konuşmada, bir milletin milli, ahlaki ve kültürel yönden güçlü ve medeniyet bakımından kalkınmış olmasının öğretmenlerin üstün ve gayretli çalışmalarından geçtiğini söyledi. Öğretmenlerin toplumdaki yeri ve önemine işaret eden Özkan, şöyle konuştu: "Milli birlik ve beraberliğimizin teminatı maarif ordumuzun birer neferi olan öğretmenlerimizdir. Kovid-19 salgınının neden olduğu tüm olumsuzluklar bir yana, öğretmenlerin ve okulların hayatın vazgeçilmez bir gerçeği olduğu hiçbir dönemde bu dönemdeki kadar iyi anlaşılmadı. Uzaktan eğitimde öğretmenlik yapmak kolay değildir. Canlı derslerde çocuklarımıza daha iyi ders anlatabilmek için evini sınıfa dönüştüren değerli öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar, başarı, sağlık ve mutluluklar dilerim." Programa Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, okul müdürleri, öğretmenler ve diğer ilgililer katıldı.