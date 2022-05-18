Boyabat'ta "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" düzenlendi

Boyabat ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri tarafından "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" düzenlendi.

Okul salonunda açılan fuarda, öğrencilerce hazırlanan eserler sergilendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan da fuarı gezerek, eserler hakkında bilgi aldı.

Özkan, burada yaptığı konuşmada, öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek, "Öğrencilerimizin hayal güçlerini projelerine yansıtarak, bilim ve teknikte yeni buluşlar arayışında olduklarını görmenin mutluluğunu yaşadım. Fuarda görevli öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum." dedi.