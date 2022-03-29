Boyabat'ta 58. Kütüphaneler Haftası kutlandı - Son Dakika
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Boyabat'ta 58. Kütüphaneler Haftası kutlandı

29.03.2022 14:54
Boyabat'ta 58. Kütüphaneler Haftası kutlandı

Boyabat ilçesinde 58. Kütüphaneler Haftası dolasıyla program düzenlendi.

Boyabat ilçesinde 58. Kütüphaneler Haftası dolasıyla program düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Kaymakam Enver Yılmaz, toplum olarak kütüphanelerde daha fazla zaman geçirmeleri gerektiğini söyledi.

Kitap okuyan toplumların geleceğinin aydınlık olacağını vurgulayan Yılmaz, "Ancak her kitabı anlayarak okumalıyız. Kütüphanelere daha fazla zaman ayırıp, bilgili kültürlü nesiller yetiştirmeliyiz. Haftanın hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

İl Kültür Müdürü Metin Sürer ise kütüphanelerin bilgiye erişimin güvenli bir yolu olduğunu belirterek, kütüphanelerin artık birer yaşam merkezi haline gelmelerinin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Program, öğrencilerle sunulan gösterilerin ardından sona erdi.

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15 Temmuz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Boyabat'ta 58. Kütüphaneler Haftası kutlandı - Son Dakika
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