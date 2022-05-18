Boyabat'ta anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi - Son Dakika
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Boyabat'ta anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

18.05.2022 14:40
Boyabat'ta anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Boyabat ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çocuklarda trafik bilinci oluşturmak amacıyla anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Boyabat ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çocuklarda trafik bilinci oluşturmak amacıyla anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

İlçe Emniyet Müdürü Yunus Emre Gökmen ve beraberindeki trafik ekipleri, Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu'nu ziyaret etti.

Anaokulu öğrencilerine yaya alt ve üstgeçitlerin kullanımı, okul servisleri ve özel araçlarda yolculuk esnasında uyulması gereken kurallar hakkında bilgi aktarıldı.

Eğitim sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Boyabat'ta anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi - Son Dakika


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