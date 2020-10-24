Boyabat'ta anız yangını söndürüldü - Son Dakika

Boyabat'ta anız yangını söndürüldü

24.10.2020 18:45
Boyabat'ta anız yangını söndürüldü, System.String[]

Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Bağlar Mahallesi mevkisindeki çeltik tarlasında anız yangınını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Polis de tarla sahibi Mehmet Koç hakkında işlem yaptı.

İtfaiye görevlisi Süleyman Yılmaz, AA muhabirine, anız yakmanın hem doğadaki canlıları yakmak hem de yangına davetiye olduğunu söyledi.

Anız yakmanın kanunen yasak olduğuna işaret eden Yılmaz, "Çevredeki evlere, ormanlık alanları alevlerin sarması durumunda önünü alamayacağımız çok büyük zararlara yol açabilir. Lütfen hiç kimse anız yakmasın." dedi.

Anız yakılan alanın yan tarafında serası bulunan Gülizar Topaç ise seralardaki naylonların tutuşması halinde büyük zararı olabileceğini vurgulayarak, "Geçen sene seramız yandı, 25 bin lira zararım oldu. Bir kuruş yardım gelmedi. ya şimdi de yansaydı. İnsanlar uyarılmalı, bundan ders almalı." ifadesini kullandı.

Bağlar Mahallesi, Boyabat, Sinop, Anız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boyabat'ta anız yangını söndürüldü - Son Dakika

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