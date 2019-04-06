Boyabat'ta Araç Yangını
1 saat önce
Boyabat ilçesinde park halindeki araç yandı.
Boyabat
ilçesinde park halindeki araç yandı. Köprübaşı
mevkisinde park halindeki Süleyman Akgül'e ait otomobilin ön kısımında yangın çıktı.
Akgül'ün haber vermesi üzerine gelen Boyabat Belediyesi İtfaiye
ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.
Araçta büyük çapta hasar oluştu.
Akgül'ün yanan aracını iki gün önce satın aldığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:26 Kaynak: AA
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