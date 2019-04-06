Son Dakika Haberleri: Boyabat'ta Araç Yangını

Boyabat'ta Araç Yangını

1 saat önce

Boyabat ilçesinde park halindeki araç yandı.

Boyabat'ta Araç Yangını, System.String[]
Boyabat ilçesinde park halindeki araç yandı.

Köprübaşı mevkisinde park halindeki Süleyman Akgül'e ait otomobilin ön kısımında yangın çıktı.

Akgül'ün haber vermesi üzerine gelen Boyabat Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

Araçta büyük çapta hasar oluştu.

Akgül'ün yanan aracını iki gün önce satın aldığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:26 Kaynak: AA

Köprübaşı, Araç, Boyabat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! CHP Sözcüsü İstanbul'daki Son Durumu Aktardı: Sandıkların Yüzde 49'unda Sayım Bitti, Oy Farkı Lehimize 17 Bin 919 Sarıgöl'de Üzüm Bağlarına Dolu Önlemi Asansör Yetkili Servislerine Sigorta Zorunluluğu Getirildi Trump: ABD Merkez Bankası Faizi Düşürmeli
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 14:59:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boyabat'ta Araç Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]