Boyabat'ta arkadaş cinayeti: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Boyabat'ta arkadaş cinayeti: 1 ölü - Son Dakika

Boyabat'ta arkadaş cinayeti: 1 ölü

7 saat önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde 1 kişi, arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.

Boyabat'ta arkadaş cinayeti: 1 ölü, System.String[]

Sinop'un Boyabat ilçesinde 1 kişi, arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde Kayaboğazı köyü Kırcalı Mahallesi'nde alkol alıp sohbet eden iki arkadaş arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü ve H.K. av tüfeği ile arkadaşı Yaşar Gümüş'e(42) ateş etti. Arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunla yaralanan Yaşar Gümüş hayatını kaybetti.


Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı, katil zanlısı H.K gece geç saatlerde yakalandı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Boyabat, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:44 Kaynak: İHA
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