Boyabat'ta Asayiş Uygulaması

Boyabat
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Asayiş ve trafik ekipleri, başta Yenimahalle
ve Yeni Otogar önünde olmak üzere uygulama noktaları oluşturarak, durdurdukları araçlarda arama yaptı.
Vatandaşlarda üst araması yapan ekipler, sürücülerde alkol kontrolü ve kimlik sorgulaması gerçekleştirdi.
Ekipler, Orta Çarşı mevkisinde bulunan bazı eğlence yerlerini de denetledi.
Kamu düzeninin sağlanması, genel ahlak, başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması ve bulundurulması yasak eşyaların tespiti veya aranan kişilerin yakalanması için denetimlerin devam edeceği belirtildi.