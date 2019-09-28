Boyabat'ta avcı adaylarına eğitim verildi

Boyabat ilçesinde avcı adaylarına yönelik kurs düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi ile Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün avcılara yönelik düzenlediği kurs sona erdi.



Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğününde görevli 5 personel tarafından verilen ve 32 kişinin katıldığı kurs, bir hafta sürdü.



Kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara avcı eğitim kursu bitirme belgesi verilecek.

Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nurullah Gürkan, kurs süresince avcı adaylarına avcılık tarihi ve etiği, avcılığın temel kuralları, sürdürülebilir avcılık, av hayvanları, avlaklar ve avlanma yöntemleri, avda kullanılan araç gereçler temel harita bilgisi ve avda güvenlik konularında bilgi verildiğini belirtti.