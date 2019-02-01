Son Dakika Haberleri: Boyabat'ta Bağımlılıkla Mücadele Çalışmaları

Boyabat'ta Bağımlılıkla Mücadele Çalışmaları

2 saat önce

Boyabat Jandarma ekipleri, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, bağımlılıklarla mücadele kapsamında çalışma yürütüyor.

Boyabat'ta Bağımlılıkla Mücadele Çalışmaları, System.String[]
Boyabat Jandarma ekipleri, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, bağımlılıklarla mücadele kapsamında çalışma yürütüyor.


İlçe Jandarma ekipleri, yol kontrolleri esnasında sürücüleri ve yolcuları alkol, tütün ve uyuşturucu bağımlılığına karşı bilgilendirmek amacıyla broşür dağıttı.

Köylerde, çevre sağlık teknisyenleri ile umuma açık alanlarda tütün denetimleri gerçekleştiren ekipler, vatandaşlara tütün kullanımının zararlarından bahsederek, Yeşilayın hazırladığı bilgilendirme broşürlerini köy kahvehanelerine astı.

İlçe Jandarma Komutanlığı salonunda da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü uzman ekipleri tarafından rütbeli, erbaş ve erlere bilgilendirme semineri verildi.


İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, okulların açılmasıyla gençlere, öğrencilere ve velilere yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:45 Kaynak: AA

Jandarma, Boyabat, Güncel
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