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Boyabat'ta basketbol turnuvası

50 dakika önce

Boyabat ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında basketbol turnuvası düzenlenecek.

Boyabat'ta basketbol turnuvası, System.String[]

Boyabat ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında basketbol turnuvası düzenlenecek.

Boyabat Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nde 27-30 Ağustos tarihlerinde yapılacak müsabakalarda dereceye girecek takımlara ödülleri 30 Ağustos'ta verilecek.

Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, tüm ilçe halkını yapılacak müsabakaları izlemeye davet ederek, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutlamaya devam edeceklerini kaydetti.

Zafer Haftası, basketbol, Boyabat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:58 Kaynak: AA
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