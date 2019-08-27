Boyabat'ta basketbol turnuvası
50 dakika önce
Boyabat ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında basketbol turnuvası düzenlenecek.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:58 Kaynak: AA
Boyabat ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında basketbol turnuvası düzenlenecek.
Boyabat Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nde 27-30 Ağustos tarihlerinde yapılacak müsabakalarda dereceye girecek takımlara ödülleri 30 Ağustos'ta verilecek.
Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, tüm ilçe halkını yapılacak müsabakaları izlemeye davet ederek, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutlamaya devam edeceklerini kaydetti.
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