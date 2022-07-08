Boyabat'ta bayram tedbirleri hayata geçirildi - Son Dakika
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Boyabat'ta bayram tedbirleri hayata geçirildi

08.07.2022 10:29
Boyabat'ta bayram tedbirleri hayata geçirildi

Boyabat ilçesinde emniyet ekiplerince Kurban Bayramı tedbirleri uygulamaya konuldu.

Boyabat ilçesinde emniyet ekiplerince Kurban Bayramı tedbirleri uygulamaya konuldu.

Alınan tedbirler kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, canlı hayvan pazarında vatandaşlara dolandırıcılık ve sahte para konularında bilgilendirme yaptı.

Fabrikaları da ziyaret eden ekipler, burada Kadına Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirmede bulunup, broşür dağıttı.

İlçede ekiplerce ayrıca dron ile trafik denetimi de gerçekleştirildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Hisarcık, Boyabat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boyabat'ta bayram tedbirleri hayata geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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