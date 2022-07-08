İlçede ekiplerce ayrıca dron ile trafik denetimi de gerçekleştirildi.

Fabrikaları da ziyaret eden ekipler, burada Kadına Destek Uygulaması ( KADES ) hakkında bilgilendirmede bulunup, broşür dağıttı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Hisarcık, Boyabat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Boyabat'ta bayram tedbirleri hayata geçirildi - Son Dakika

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