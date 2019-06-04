Son Dakika Haberleri: Boyabat'ta bayramlaşma töreni
Son Dakika Güncel Haber

Boyabat'ta bayramlaşma töreni

1 saat önce

Boyabat ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Boyabat'ta bayramlaşma töreni, System.String[]
Boyabat ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.
Kaymakamlık tarafından Şehir Parkı'nda gerçekleştirilen törene Kaymakam Fatih Aksoy, Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Gülcü, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Özay Topçu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Aksoy, katılımcıların bayramlarını kutlayarak, huzur içinde bir bayram geçirmelerini diledi.
Aksoy ve beraberindekiler, daha sonra çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:27 Kaynak: AA
Fatih, Kaymakamlık, Ramazan Bayramı, Boyabat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sağlık Bakanlığından tatlı uyarısı THY, bayram tatilinde 2 milyon yolcu taşıyacak Bakan Albayrak'tan Ramazan Bayramı paylaşımı İstanbullular şehri terk etti, Şile plajları boş kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 16:02:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boyabat'ta bayramlaşma töreni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]