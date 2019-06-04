Boyabat'ta bayramlaşma töreni
1 saat önce
Boyabat ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.
Boyabat
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:27 Kaynak: AA
ilçesinde, Ramazan Bayramı
dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Kaymakamlık
tarafından Şehir Parkı'nda gerçekleştirilen törene Kaymakam Fatih Aksoy
, Belediye Başkanı Şefik Çakıcı
, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Gülcü, İlçe Jandarma
Komutanı Astsubay Başçavuş Özay Topçu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Aksoy, katılımcıların bayramlarını kutlayarak, huzur içinde bir bayram geçirmelerini diledi.
Aksoy ve beraberindekiler, daha sonra çeşitli ziyaretlerde bulundu.
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