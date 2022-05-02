Boyabat'ta bayramlaşma töreni düzenledi - Son Dakika

Boyabat ilçesinde Kaymakamlık tarafından Ramazan Bayramı kutlama töreni düzenlendi.

Boyabat Kaymakamlığı tarafından iki yıl aradan sonra Yeni Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen törende Kaymakam Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Şefik Çakıcı katılımcılarla tek tek tokalaşarak Ramazan Bayramlarını kutladılar.

Kaymakam Yılmaz, Yeni Hükümet Konağı bahçesinde ilk kez böyle anlamlı ve hayırlı günde bayramlaşma programında bulunmaktan mutlu ve gururlu olduğunu belirterek;

"Bütün hemşehrilerimiz, burayı bir görüşme yeri, buluşma yeri olarak kabul ediyorlar. Sadece kamu hizmetlerinin görüldüğü bir alan olmaktan çok bundan sonra kalbimizin atacağı bir alan olacaktır. Böyle bir meydanı ve yeni hükümet konağını ilçemize kazandıran herkese teşekkür ediyorum.

Boyabat üreten, ürettiğine değer katan kadim bir şehir. Çeltik tarlalarında üretim yapılan, ormanlarında çalışılan, tarih ve kültür şehridir. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Hep birlikte abad şehrimize en güzel hizmetleri yapabilmeyi nasip etsin.

Bolluk, bereket ve huzur ikliminin doyasıya yaşandığı, rahmet, mağfiret ve cömertliğin zirveye ulaştığı bir Ramazan ayını daha geride bırakarak; birlik ve beraberliğimizin pekişmesine, hoşgörü, yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma ikliminin oluşmasına vesile olan Ramazan Bayramı'na ulaşmanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz.

Bayramlar; manevi duyguların zirveye eriştiği, insanlarımız arasındaki birlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği, yardımlaşma ve dayanışma bağlarının güçlendiği, dargınlık ve kırgınlıkların yerini barış ve muhabbete bıraktığı çok müstesna günlerdir.

Bu duygu ve düşüncelerle; Yüce Rabbimizin müjdesi olan Ramazan Bayramı'nın rahmet ve bereketinin, sıkıntılarımızdan kurtuluşumuza vesile olmasını temenni ediyor, bir kez daha halkımızın, ülkemizde ve yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın ve tüm İslam Aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadelerinde bulundu.

Törene İlçe Emniyet Müdürü Yunus Emre Gökmen, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şeref Kutu, Boyabat Askerlik Şube Başkanı Uğur Kocaman, Cumhuriyet Savcısı Gizem Güçtekin Kutu, daire müdürleri, siyasi parti ve stk temsilcileri katıldılar.