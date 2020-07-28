Boyabat'ta bir çift 17 yıldır seracılık yapıyor - Son Dakika

Boyabat ilçesinde Orhan ve Gülizar çifti, 17 yıldır seracılık yaparak sebze yetiştiriyor.

İlçeye bağlı Camikebir Mahallesi'nde kurdukları serada sebze üretimi yapan çift, üretimlerini pazarlarda satışa sunuyor.

Çiftçi Orhan Topaç, 17 yıldır toprakla içli dışlı olduklarını söyledi.

Eşiyle uzun yılladır sebze üretimi yaptıklarını anlatan Topaç, "Dört dönümlük alanda sera oluşturup sebzeleri daha erken üretip tüketiciyle buluşturduk. Bu seraların demirlerini eşimle birlikte büktük, direklerini birlikte dikip naylonunu birlikte örttük. Omuz omuza, gönül gönüle verdik. İkimiz de toprağı seviyoruz. İstekle, gönülle sabahın 5'inden gecenin 9'una kadar çalışırız. Zaten gönüllülük olmadan bu işleri asla başaramazdık." ifadelerini kullandı.