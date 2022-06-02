Boyabat'ta cadde ve sokaklarda yaz temizliği yapıldı - Son Dakika
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Boyabat'ta cadde ve sokaklarda yaz temizliği yapıldı

02.06.2022 13:20

Boyabat ilçesinde belediye ekiplerince cadde ve sokaklarda yaz temizliği yapıldı.

Boyabat ilçesinde belediye ekiplerince cadde ve sokaklarda yaz temizliği yapıldı.

Ekiplerce doğal gaz çalışmalarının devam ettiği ilçenin cadde ve sokakları yıkanarak temizlendi.

Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, gazetecilere, vatandaşların yapılan çalışmalardan en az şekilde etkilenmeleri için gayret gösterdiklerini söyledi.

Hava sıcaklıkların artmasıyla birlikte yollarda toz sorunu oluşmaya başladığını vurgulayan Çakıcı, "İlçemizde yaz mevsimini iyiden iyiye hissettiğimiz bugünlerde Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin başlattığı temizlik çalışmasıyla yollarımızı yıkamaya başladık. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düşüncesi ile şehrimizi daha temiz ve yaşanabilir bir hale getirmek, hemşehrilerimize hizmet etmek gayretindeyiz." diye konuştu.

Boyabat'ta cadde ve sokaklarda yaz temizliği yapıldı
Boyabat'ta cadde ve sokaklarda yaz temizliği yapıldı
Boyabat'ta cadde ve sokaklarda yaz temizliği yapıldı
Boyabat'ta cadde ve sokaklarda yaz temizliği yapıldı

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Kaynak: AA

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