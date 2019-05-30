Son Dakika Haberleri: Boyabat'ta çeltik ekimi devam ediyor
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Boyabat'ta çeltik ekimi devam ediyor

1 saat önce

Boyabat ilçesinde 2017 yılında tescili yapılan "Boyabatkalesi" türü çeltiğin 220 dekar alanda ekimi yapıldı.

Boyabat'ta çeltik ekimi devam ediyor, System.String[]
Boyabat ilçesinde 2017 yılında tescili yapılan "Boyabatkalesi" türü çeltiğin 220 dekar alanda ekimi yapıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede toplam 23 bin dekar alanda çeltik üretimi yapıldığını söyledi.
İlçelerde yetişen ve yüksek verim özelliğine sahip olmasından ötürü 2017 yılında tescili yapılan Boyabatkalesi türü çeltiğin de bu yıl 220 dekarlık alanda ekildiğine işaret eden Usta, "Boyabatkalesi, erkenci ve iyi verim potansiyeline sahip bir çeşittir. Farklı koşullara uyum sağlayabilen, hastalıklara dayanıklıdır. İlçemizde 2017 yılında yaklaşık bir dekar alanda 20 kilogramlık çeltik tohumuyla başlayan Boyabatkalesi türü çeltik ekim alanımız, giderek genişlemektedir. Bu yıl bu çeltik türünden 200 ton civarında rekolte bekliyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:13 Kaynak: AA
Murat Usta, Boyabat, Güncel
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