Boyabat'ta çeltik üreticileri yabani otla mücadele konusunda bilgilendirildi - Son Dakika

Boyabat ilçesinde çeltik üreticilerine yönelik yabani otla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

Şıhlı köyündeki bir tarlada gerçekleştirilen programda, ziraat mühendisi Dr. Halil Sürek tarafından çiftçilere ilaçlama teknikleriyle ilgili bilgi verildi.

İlaçlamanın hangi aralıklarla ve kaç kez yapılması gerektiğine yönelik bilgi veren Sürek, çiftçilerden belirlenen kurallara uymalarını istedi.

Programda ayrıca ilaçlama işlemi üreticilere uygulamalı olarak gösterildi.