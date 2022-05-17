Boyabat'ta çilek hasadı başladı - Son Dakika
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Boyabat'ta çilek hasadı başladı

17.05.2022 13:31

Sinop'un Boyabat ilçesinde çilek hasadı sezonu başladı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde çilek hasadı sezonu başladı.

Kaymakam Enver Yılmaz, Daylı ve Cemalettin köylerinde çilek hasadına başlayan çiftçileri ziyaret etti.

Çiftçilere hasat sezonunun hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, Boyabat'ta çilek üretimin her yıl artarak devam ettiğini söyledi.

Devletin birçok teşvik edici destekleme projeleri olduğuna işaret eden Yılmaz, "Bütün çiftçilerimizi topraklarına geri dönüp üretim yapmaya davet ediyoruz. Allah daha bol ürün versin, bereketini versin. İnşallah topraklarımız işlendikçe şehirlerimizdeki tüketicilerimiz yeterli tarımsal ürüne kavuşacaklardır. Üreticilerimize tekrardan teşekkür ediyorum." dedi.

Boyabat Ziraat Odası Başkanı Cemil Elmacı da ilçede çilek üretimine öncülük yapan çiftçilere minnettar olduklarını dile getirerek, "Boyabat çeltiğiyle anılırken, ikinci ürün olarak artık çilek üretimiyle anılmaya başlandı. Çilek üreticilerimiz sayesinde Batı Karadeniz'de çilek üretiminin öncüsü durumundayız. Sadece yurt içine değil, yurt dışına da çilek göndermeye başlayan İsmail ve Hayrettin kardeşlerimize bundan sonraki ticari hayatında başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Boyabat'ta çilek hasadı başladı
Boyabat'ta çilek hasadı başladı
Boyabat'ta çilek hasadı başladı
Boyabat'ta çilek hasadı başladı

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Ordu'da çilek hasadı başladı Ordu'da çilek hasadı başladı Ordu'da çilek hasadı başladı Ordu'da çilek hasadı başladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Boyabat'ta çilek hasadı başladı - Son Dakika


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