Boyabat'ta çilek üretimi - Son Dakika

Boyabat Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, çilek üreticilerini bahçelerinde ziyaret etti.

Çetin, üreticilere bol kazançlar dileyerek, yerli üretime verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

Boyabat'ın tarım alanında öncü ilçe olmasını arzu ettiklerini vurgulayan Çetin, "Pazar payını her geçen gün artıran çilek yetiştiriciliği üretiminin artırılması ve yeni arazilerde de projeler yapılması için İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kaymakamlığımız tarafından üreticilere destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Çilek üreticisi İsmail Memiş de Kaymakam Çetin'e ziyaret ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.