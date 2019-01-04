Boyabat'ta Demir Hırsızlığı İddiası

Boyabat ilçesinde, atıl durumdaki tuğla fabrikasından demir çaldıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Boyabat ilçesinde, atıl durumdaki tuğla fabrikasından demir çaldıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.



Salar köyü mevkisindeki atıl durumda bulunan tuğla fabrikasından demir çalındığı ihbarını değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede inceleme yaptı.



Ekiplerce fabrika binası içerisinde yapılan aramada, balyoz, levye, balta ve demir kesme makası ele geçirildi.



Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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