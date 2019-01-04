Son Dakika Haberleri: Boyabat'ta Demir Hırsızlığı İddiası

Boyabat'ta Demir Hırsızlığı İddiası

1 saat önce

Boyabat ilçesinde, atıl durumdaki tuğla fabrikasından demir çaldıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Boyabat'ta Demir Hırsızlığı İddiası, System.String[]
Boyabat ilçesinde, atıl durumdaki tuğla fabrikasından demir çaldıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Salar köyü mevkisindeki atıl durumda bulunan tuğla fabrikasından demir çalındığı ihbarını değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede inceleme yaptı.

Ekiplerce fabrika binası içerisinde yapılan aramada, balyoz, levye, balta ve demir kesme makası ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:13 Kaynak: AA

Salar, Boyabat, Güncel
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