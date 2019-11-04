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Boyabat'ta dernek başkanlığı seçimi

7 saat önce

Boyabat Merkez ve Köy Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanlığına Hasan Sakacı seçildi.

Boyabat'ta dernek başkanlığı seçimi, System.String[]

Boyabat Merkez ve Köy Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanlığına Hasan Sakacı seçildi.

Derneğin 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulunda Hasan Sakacı, kullanılan 105 oyun 57'sini aldı.


Sakacı, seçimin ardından yaptığı konuşmada, üyelere teşekkür ederek, "Yönetim Kurulumuzla birlikte köylerimize yapılacak hizmetlerin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Beni bu göreve layık gören arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Köylerimize yapılacak hizmetler için elimizden gelen her imkanımızla gayret edip, muhtarlarımızın yanında olacağım." diye konuştu.

Boyabat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:36 Kaynak: AA
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