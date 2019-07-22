Son Dakika Haberleri: Boyabat'ta doğaya yırtıcı böcek salındı
Son Dakika Güncel Haber

Boyabat'ta doğaya yırtıcı böcek salındı

32 dakika önce

Boyabat ilçesinde zararlı böceklerle mücadele için ormanlık alana yırtıcı böcek salındı.

Boyabat'ta doğaya yırtıcı böcek salındı, System.String[]
Boyabat ilçesinde zararlı böceklerle mücadele için ormanlık alana yırtıcı böcek salındı.
Boyabat Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Biyolog Gülçin Küçükbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zararlı kabuk böceklerinin ağaçlara zarar verdiğini söyledi.
Söz konusu böceklerle mücadele edilebilmesi için predatör (yırtıcı) böceklerin üretildiğini vurgulayan Küçükbaş, şöyle konuştu:

"Ülkemizde yırtıcı böcek üretimi 1984 yılında başladı, 2009 yılında ilçemiz laboratuvarında da üretim denemelerine başlanmış olup üretim çalışmalarımıza devam edilmektedir. Bu yırtıcı, savaşçı böcek ormanlarımıza zarar veren kabuk böceklerini yiyerek beslendiğinden yararlı, yırtıcı böcektir. Her yıl binlercesini üretip arazideki gerekli bölgelere salınarak biyolojik dengeyi korumaya çalışmaktayız. Ormanlarımızı kabuk böceklerinin verdiği zararlardan koruma mücadelesi veriyoruz."
Boyabat, 1984, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran'ın el koyduğu İngiliz tankerinin içinden ilk fotoğraf yayınlandı EPDK resmen duyurdu! Elektrik faturaları sadeleşecek 15 Temmuz Hava Harp Okulu davasında 41 kişiye müebbet talebi INTERPOL'den Salih Müslim kararı: Kırmızı bültenler iptal edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 16:46:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boyabat'ta doğaya yırtıcı böcek salındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]