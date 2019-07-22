Boyabat'ta doğaya yırtıcı böcek salındı
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Boyabat ilçesinde zararlı böceklerle mücadele için ormanlık alana yırtıcı böcek salındı.
Boyabat Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:14 Kaynak: AA
ilçesinde zararlı böceklerle mücadele için ormanlık alana yırtıcı böcek salındı.
Boyabat Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Biyolog Gülçin Küçükbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zararlı kabuk böceklerinin ağaçlara zarar verdiğini söyledi.
Söz konusu böceklerle mücadele edilebilmesi için predatör (yırtıcı) böceklerin üretildiğini vurgulayan Küçükbaş, şöyle konuştu:
"Ülkemizde yırtıcı böcek üretimi 1984
yılında başladı, 2009 yılında ilçemiz laboratuvarında da üretim denemelerine başlanmış olup üretim çalışmalarımıza devam edilmektedir. Bu yırtıcı, savaşçı böcek ormanlarımıza zarar veren kabuk böceklerini yiyerek beslendiğinden yararlı, yırtıcı böcektir. Her yıl binlercesini üretip arazideki gerekli bölgelere salınarak biyolojik dengeyi korumaya çalışmaktayız. Ormanlarımızı kabuk böceklerinin verdiği zararlardan koruma mücadelesi veriyoruz."
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