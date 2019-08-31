Boyabat'ta düzenlenen basketbol turnuvası sona erdi

Boyabat ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen basketbol turnuvasında Boyabat Genç Esnaflar Takımı, şampiyon oldu.



Boyabat Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nde 27-30 Ağustos tarihlerinde sekiz takımın katılımıyla düzenlenen müsabakalarda finalde Boyabat Genç Esnaflar Takımı, Boyabat Boğalar Takımını 58-42 yenerek birinciliği elde etti.

Turnuvada üçüncülüğü de Boyabat Tozkoparan Takımı kazandı.

Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, takımları tebrik edip ödüllerini verdi.

Çakıcı, "Üç gündür sokak basketbolu turnuvasını izleyen tüm seyircilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki sene daha kurumsal, daha çok izleyicinin katılımıyla voleybol ve tenis turnuvaları da gerçekleştireceğiz. Sizlerin derslerinizde, işlerinizde başarılar diliyoruz. İyi insan, iyi esnaf olun. Bu memlekete, Türkiye'ye değer katan gençler olun." dedi.