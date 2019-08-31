Son Dakika Haberleri: Boyabat'ta düzenlenen basketbol turnuvası sona erdi
Son Dakika Güncel Haber

Boyabat'ta düzenlenen basketbol turnuvası sona erdi

4 saat önce

Boyabat ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen basketbol turnuvasında Boyabat Genç Esnaflar Takımı, şampiyon oldu.

Boyabat'ta düzenlenen basketbol turnuvası sona erdi, System.String[]

Boyabat ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen basketbol turnuvasında Boyabat Genç Esnaflar Takımı, şampiyon oldu.


Boyabat Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nde 27-30 Ağustos tarihlerinde sekiz takımın katılımıyla düzenlenen müsabakalarda finalde Boyabat Genç Esnaflar Takımı, Boyabat Boğalar Takımını 58-42 yenerek birinciliği elde etti.

Turnuvada üçüncülüğü de Boyabat Tozkoparan Takımı kazandı.

Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, takımları tebrik edip ödüllerini verdi.

Çakıcı, "Üç gündür sokak basketbolu turnuvasını izleyen tüm seyircilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki sene daha kurumsal, daha çok izleyicinin katılımıyla voleybol ve tenis turnuvaları da gerçekleştireceğiz. Sizlerin derslerinizde, işlerinizde başarılar diliyoruz. İyi insan, iyi esnaf olun. Bu memlekete, Türkiye'ye değer katan gençler olun." dedi.

Zafer Haftası, basketbol, Boyabat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 10:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Coğrafyamızın dört bir yanında verdiğimiz mücadele Türkiye'nin haklarını savunmak içindir
30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda bir araya gelen Erdoğan ve Akşener'den samimi anlar İrem Derici'nin konserinde havai fişeğin isabet ettiği minibüs cayır cayır yandı Doğal gaza son bir ayda yüzde 32'den fazla zam geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.8.2019 15:31:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boyabat'ta düzenlenen basketbol turnuvası sona erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]