Boyabat'ta "Erbakan'ı Anma ve Anlama" Konulu Konferans

Boyabat ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği tarafından "Erbakan'ı Anma ve Anlama" konulu konferans verildi.

Boyabat ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği tarafından "Erbakan'ı Anma ve Anlama" konulu konferans verildi.



15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde AGD Basın Yayın Komisyonu Başkanı tarihçi yazar Muammer Bilgiç tarafından verilen konferans, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.



Bilgiç, İslam coğrafyasının hep kavgaların, ateşlerin, çatışmaların kavgaların olduğu bölge olduğuna işaret ederek, "Hep diyoruz ki 'Dış güçlerin oyunu' Ama oyunu çeviren dış güçler, oyuna gelen biz. Biz çocuklarımıza ne anlatıyoruz da ne öğretiyoruz da bizim çocuklarımız oyuna geliyor." dedi.



Müslüman'ın sadece Kur'an okumakla mükellef değil, aynı zamanda çevresinde ne olup bittiğini anlamakla da mükellef olduğunu vurgulayan Bilgiç, "Maalesef biz bunları yapmıyoruz." ifadesinde bulundu.



Erbakan'ın hep sömürüye karşı mücadele verdiğini söyleyen Bilgiç, "Sömürülüyoruz, sağcı da olsan, solcu da olsan, Müslüman da olsan, ateist de olsan sömürülüyorsun, Türk de olsan, Kürt de olsan sömürülüyorsun. Yani kim olursan ol sömürülüyorsun. Peki Hocamız ne diyordu, 'Dünyanın bütün ezilenlerinin birleşmesi gerekiyor'. İşte formül bu." diye konuştu.



Konferansın ardından Bilgiç, kitaplarını imzaladı.

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