Boyabat'ta "Eşraf Meclisi" toplantısı yapıldı - Son Dakika

Boyabat ilçesinde AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in de katılımıyla "Eşraf Meclisi" toplantısı yapıldı.

Boyabat Belediyesi Yaşayan Kültürel Miras Müzesi bahçesinde gerçekleştirilen toplantıda, ilçeye yapılan yatırımlar ele alınarak hayata geçirilecek projeler görüşüldü.

Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, burada yaptığı konuşmada, belediye olarak birçok projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Hayata geçirecekleri bir başka proje olan Tarihi Orta Çarşı'daki restorasyon çalışmalarının 15-20 gün bir süre sonra başlayacağını ifade eden Çakıcı, şöyle konuştu:

"Bu başarı belediye başkanının kaymakamla, milletvekiliyle gönül gönüle, omuz omuza olmasıyla, sizlerle birlikte olmakla gerçekleşiyor. Artık doğal gaz geliyor mu gelecek mi gibi sorular olmayacak. İki ayrı bir ekip doğal gaz borularını döşemeye devam ediyor. Yollar bozuluyor, rahatsızlıklar olabiliyor. Bu bir süre devam edecek, halkımızın hoş görüsüne sığınarak, biraz sabredin diyoruz. Bugün itibarıyla doğal gaz yakan evlerimiz var. Üç yıl gibi bir süreçte tüm halkımız doğal gaz kullanacak. Bununla birlikte kış aylarında oluşan hava kirliliği de tarihe karışacak."

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise çalışmalarından ötürü Çakıcı'ya teşekkür ederek, devam eden projeler hakkında bilgi aldı.