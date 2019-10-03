Boyabat'ta evi yanan aileye Kızılay'dan yardım eli

Geçen Pazar günü Boyabat'ta meydana gelen yangın sonucunda evini kaybeden aileye Türk Kızılayı yardım etti.



29 Eylül Pazar günü Boyabat Dodurga köyünde meydana gelen ve ahşap evin tamamen yanmasına sebep olan yangın sonrası, Türk Kızılayı yetkilileri bölgeye gelerek kazazede aileye destekte bulundu. Yangın bölgesine gelen Türk Kızılayı Sinop Şube Başkanı Kemal Albayrak ve yönetim kurulu üyeleri evi yanan aileye 'geçmiş olsun' dileklerini iletirken can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu, Türk Kızılayı olarak desteklerinin devam edeceğini ifade ettiler. - SİNOP