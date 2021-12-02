Boyabat'ta fabrikadan hırsızlık iddiası - Son Dakika

Boyabat ilçesinde bir fabrikadan hırsızlık yaptıkları iddia edilen zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı Karacaören mevkisinde faaliyet gösteren bir fabrikaya giren kişi ya da kişiler, bazı malzemeleri çalarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri fabrikada inceleme yaptı.

Zanlıların eşkalinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.