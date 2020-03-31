Boyabat'ta fırınlar denetlendi - Son Dakika

Boyabat Belediyesi zabıta ekipleri ilçede bulunan ekmek fırınlarında denetleme gerçekleştirdi.



Sinop'un Boyabat ilçesinde belediye zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren fırın ve unlu mamullerin satışını yapan iş yerlerinde bir takım denetim yaptılar. Fiyat ve hijyen konusunda kapsamlı denetim yapan zabıta ekipleri, esnafları uymaları gereken kurallar hakkında uyardılar. - SİNOP