Boyabat'ta Gençlik Haftası dolayısıyla çelenk sunma programı düzenlendi - Son Dakika

Boyabat ilçesinde Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, 15- 19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Boyabat ilçesinde gençlerin sosyal, kültürel, zihinsel, sportif ve sanatsal gelişimlerine katkıda bulunmak, milli ve manevi değerlere saygılı, görev ve sorumluluk bilinci gelişmiş ve toplumla bütünleşmiş sağlıklı nesiller yetiştirilmesini sağlamak amacıyla Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 15-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında koronavirüs tedbirleri ve sosyal mesafe kurallarına uyularak Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törene Boyabat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem, merkez personeli ve gençler katıldı.

Erdem'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı göndere çekildi.

İlçe Seyahat İzin Kurulu Başkanı da olan Erdem, Kovid-19 vakalarının tam kapanma sonrası bir hayli azaldığını ifade ederek, "İnşallah bu salgından milletçe kurtulacağız. İki yıldır Kovid-19 salgını gölgesinde geçen Gençlik Haftası şölenlerimizi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramlarımızı coşkuyla kutlamayı çok özledik. " dedi.