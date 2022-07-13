Boyabat'ta Gündüzlüler Yayla Şenliği düzenlendi

Sinop'un Boyabat ilçesinde Gündüzlüler Yayla Şenliği gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı Paşalıoğlu, Günpınar ve Yeşilçam köyleri muhtarlıklarınca organize edilen şenlikte, misafirlere keşkek ikram edildi.

Şenliğe katılan AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, bu tür etkinliklerin birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Görevlerinin kendilerinden sonraki nesillere özgürce yaşayacakları bir vatan emanet etmek olduğunu vurgulayan Maviş, şöyle konuştu:

"Onun için tek bir davamız var. O dava da millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi bozmadan Türkiye'yi bölgesinin ve dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi haline getirebilmek. Bütün gayretimiz, çabamız güçlü Türkiye ve güçlü Türkiye'nin büyük milletini inşa edebilmek. Hep birlikte çalışacağız, çalışıyoruz, gayret ediyoruz."

Şenliğe Maviş'in yanı sıra Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hüseyin Coşar, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, AK İlçe Başkanı Mustafa Yaylaoğlu ile vatandaşlar katıldı.